TC Büyükelçisi Feyzioğlu’ndan, UKÜ’ye nezaket ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Dünyada ve bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin KKTC yükseköğretim alanına etkilerinin de değerlendirildiği ziyarette Büyükelçi Feyzioğlu, yeni akademik dönemin hayırlı olması dileklerini ileterek, üniversite hakkında bilgi aldı. Konuşmasında UKÜ’nün bölgenin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirten Feyzioğlu, üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Nadiri ise yaptığı konuşmada UKÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanında hedefini ileriye taşımaya yönünde çalışmalarına devam ettiğini aktararak, üniversitenin son dönemdeki başarıları, gelişimi ve projeleri hakkında bilgi verdi.