TC Adalet Bakanı: “İsias Otel ile ilgili yargı süreci bize emanet”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis ziyaretinde, “İsias Davasına” adaletin bağımsız yargı tarafından ortaya çıkarılmasını beklediğini söyledi, “O yargı süreci bize emanet” dedi.

Tunç, ilk duruşmanın 3 Ocak'ta yapılacağını anımsattı ve yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

Tunç da konuşmasına, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Uçaktan iner inmez Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okuduğunu ve ailelerle görüştüğünü anlatan Tunç, ailelerle akşam da görüşeceğini aktardı.

Ziyaretinin asıl amacının “İsias davası” süreciyle ilgili aileleri ve yetkilileri bilgilendirmek olduğunu söyleyen Tunç, “6 Şubat’ta meydana gelen deprem dünya tarihinin en büyük depremiydi. 11 vilayetimiz yıkıldı, 50 binden fazla canımızı kaybettik. Tabi büyük bir mücadele var şu an yaraların sarılması noktasında. Tabi bu 50 bin canın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da var. İsias Otel’de 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatlarını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Tunç, 6 Şubat depreminde Adıyaman ve diğer ilçelerde toplam 46 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini de anımsattı.

Hayatını kaybedenlerin vefatına neden olan ve kusurlu olanların yargı sürecini sonuna kadar takip edeceklerine ve adaletin ortaya çıkarılmasını önemine vurgu yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, titiz bir soruşturma süreci yaşandığını söyledi.

Tunç, 3 Ocak tarihinde davanın duruşmasının yapılacağını da ekledi.

Tunç, “Hep beraber adaletin bağımsız yargı tarafından ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü onlar bizim de yavrularımız. Onların ailelerinin acılarının ne derece kuvvetli olduğunu çocuğu olan çok rahat hissedebilir. Kabirleri ziyaret ettiğimizde de çok duygulandık ve çok etkilendik. Dolayısıyla o yargı süreci bize emanet. Biz bu noktada inşallah sonuna kadar takipçisi olmanın gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.