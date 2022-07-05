“Tavuk çiftliğinden hurda çalarken yakalandılar”

Tavuk çiftliğine girip, toplam değeri 3 bin 300 TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar C.T. ve M.T. isimli zanlılar, polise teslim olan suç ortakları H.T. ve H.T. ile birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, Haspolat - Lefkoşa'da, zanlıların Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girerek, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden 1.320 KG ağırlığındaki toplam değeri 3 bin 300 TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat etmeye çalıştıklarını anlattı.

Polis, zanlıların sirkat sırasında işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlattı.

Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek araçta bulunan C.T. ile M.T.’nin olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, H.T. ve H.T.’nin ise kaçtığını belirtti.

Polis, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla da bağlantılarının belirlendiğini anlattı, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlıların poliste 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Doğa Zeki, tutukluluk süresine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar C.T. ve M.T.’nin bir gün, diğer iki zanlının ise üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.