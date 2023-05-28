Tatlısu'daki ölümlü kaza: Zanlı ilk etapta 3 gün tutuklu

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen ve İffet Bilal'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Soytürk mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazar sabaha karşı, Girne-Tatlısu anayolu 1-2 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden zanlı Soytürk’ün, dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’ de sakin İffet Bilal yönetimindeki GY 603 plakalı Mazda marka salon aracın önünü tıkaması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü zanlıve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın’ın Girne Dr. Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu ollduğunu ancak kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal’in tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alına ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, zanlının kan örneklerinin tahlil sonucunun beklendiğini belirterek ilk etapda soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.