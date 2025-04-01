Tatlısu-Küçük Erenköy yolunda çarpışma: 5 kişi yaralandı

Tatlısu - Küçük Erenköy anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 17.30 sıralarında, anayolun 3-4. kilometreleri arasında yaşandı. 57 yaşındaki Hasan Karaca’nın yönetimindeki GD 232 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen 40 yaşındaki Metin Genç’in kullandığı NR 125 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu Hasan Karaca, Metin Genç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Kader Genç, 12 yaşındaki Yavuz Çetin Genç ve 14 yaşındaki Kerim Tekin Genç yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.