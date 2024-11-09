Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…
Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…

Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…

Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz mevkiinde bugün saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

A+A-

Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz mevkiinde bugün saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Bülteni’ne göre, kaza;  Araih Norouzi  (E-36) yönetimindeki YH 703 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zafar Ullah (E-34) kullanımındaki LZ 810 plakalı salon aracın sağ ön ve arka kapı kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

 Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 718 defa okunmuştur
Etiketler :