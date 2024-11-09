Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…
Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz mevkiinde bugün saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
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Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz mevkiinde bugün saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Bülteni’ne göre, kaza; Araih Norouzi (E-36) yönetimindeki YH 703 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zafar Ullah (E-34) kullanımındaki LZ 810 plakalı salon aracın sağ ön ve arka kapı kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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