“Tatar’la özgürce tartışmamız iyi olur”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, “Üçümüzün (Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin( bir masa etrafında oturup özgürce tartışmamız iyi olur, böylece Temmuz hedefine yaklaşabiliriz, olumlu gelişmeler olabilir” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis bugün yaptığı açıklamasında, BM temsilcisi Maria Angela Holguin ile tekrar bir araya geleceğini ve özellikle Türkiye'de yapılacak tüm görüşmelerin Kıbrıs görüşmelerinin geleceği açısından belirleyici olacağını belirtti.

“Holguin ile mutlaka yeni bir görüşme yapılacak” diyen Hristodulidis, “Ancak üçümüzün (Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar dahil) bir masa etrafında oturup özgürce tartışmamız iyi olur, böylece Temmuz hedefine yaklaşabiliriz, olumlu gelişmeler olabilir” dedi. Kıbrıslı Rum lider, Holguin'in Kıbrıs dışında ve özellikle Türkiye'de yapacağı görüşmelerin "belirleyici öneme" sahip olduğunu ve "sonraki gidişatı" belirleyeceğini söyledi.

Tatar'ın, kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarını pazarlayanlara ilişkin açıklamaları ve basında çıkan çeşitli haberlere atıfta bulunan Hristodulidis, "Bunlar beni üzüyor" dedi: “Bizim tarafımızdaki bazı kişiler, iklimin zehirlendiği iddiasıyla mevzuatı uygulamamamız gerektiğini söylüyor. Türk pozisyonlarını benimsiyorlar. Mevzuat herkes için geçerlidir. Kıbrıs'ta ve yurtdışında duyulması gereken bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Yürütme makamı hiçbir koşulda yargı makamına müdahale etmez.”

Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín ile bugün gerçekleştirdiği görüşmesinde, Hristodulidis’in de dahil olacağı üçlü görüşmeyi, “mal – mülk konusu düzeltilmeden böyle bir ortam yaratılmasını reddettiğini” ifade etmişti.