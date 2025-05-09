“Tatar’ın siyaseti Kıbrıs’ı çıkmaza sürüklüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada, raporun Kıbrıs sorununa yönelik doğrudan ve açık mesajlar içerdiğini belirtti. Akansoy, her ne kadar rapor tavsiye niteliğinde olsa da, Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarını yansıtması bakımından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Raporun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına net atıflar yaptığını ve “zemin kayması” olarak nitelendirilen mevcut siyasete karşı ciddi eleştiriler barındırdığını kaydeden Akansoy, “Kıbrıs sorununa geniş bir bölüm ayrılmış, güncel durum analiz edilmiş ve eleştirel bir üslupla kaleme alınmıştır” dedi.

Akansoy, Avrupa nezdinde kabul görmeyen “ayrı egemenlik” ve “devletten devlete müzakere” anlayışının, Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukun dışına ittiğini ifade ederek, “Bu siyaset çözümsüzlüğü savunmaktan öteye gitmiyor” ifadelerini kullandı. Yaklaşık beş yıldır sürdürülen bu yaklaşımın bedelini toplumun her kesiminin ödediğini belirtti.

Raporun bazı yönlerine eleştiri getirilebileceğini ancak sorumluluğun dış aktörlere yüklenmesinin doğru olmadığını ifade eden Akansoy, “Asıl sorumlu, ayrılıkçı iki devlet tezini topluma ve dünyaya dayatan zihniyettir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği'ne yönelik “AB, bu tutumunu sürdürdükçe çözüm sürecinde yer alamaz” şeklindeki açıklamasını da eleştiren Akansoy, bu tür çıkışların diplomatik çevrelerde hiçbir karşılık bulmadığını belirtti.

Mevcut siyasetin Kıbrıslı Türkleri ekonomik ve sosyal olarak nefessiz bıraktığını dile getiren Akansoy, “Bu yük artık taşınmıyor” sözleriyle hükümetin politikasına yönelik tepkisini dile getirdi.