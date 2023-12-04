Tatar’ın Kırgızistan gezisini Arıklı yorumladı: “Pilavımızı yedik dönüyoruz”

Cumhurbaşkanlığı makamında Ersin Tatar, "KKTC"yi Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne davet edilmesine karşı çıkan Kırgızistan'a bir "gezi" gerçekleştirdi.

Tatar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Söz konusu geziyi Cumhurbaşkanlığı "Tarihi görüşme" şeklinde basına servis ederken, gerzide yer alan UBP - YDP - DP Hükümeti'nin ortaklarından Erhan Arıklı, geziyi "Pilavımızı yedik, dönüyoruz" şeklinde özetledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları geziyi şöyle aktardı:

Kırgızistan'da Tarihi görüşme... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü."

Erhan Arıklı ise süreci şöyle aktardı:

"Bişkek’te işlem tamam. Pilavımızı yedik, dönüyoruz…"

Öte yandan Tatar'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde "KKTC"ye ilişkin bayrak veya herhangi sembolün yer almaması dikkat çekti.