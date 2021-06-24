Tatar’ın Guterres’le görüşmesinin saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Brüksel’de yapacağı görüşmenin saati açıklandı.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Brüksel’de yapacağı görüşmenin saati açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin Kıbrıs saatiyle 12.20’de (Brüksel saati ile 11.20’de) başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel’e gitmek üzere bu sabah Ercan Havalimanı’ndan ayrılmıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na katılmak amacıyla Brüksel’de bulunuyor.
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Etiketler : Guterres, Erisn Tatar