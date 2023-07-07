Tatar’ın ‘gezi günlüğü’: 18 ayda, 22 yurt dışı!

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 18 ayda çeşitli nedenlerle 22 kez yurt dışına gitti, ziyaretler, ‘maliyet’ açısından sorgulandı.

2023: 7 yurt dışı

● 25 Şubat: İstanbul

● 1 Mart: Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana

● 13 Mart: İstanbul

● 27 Mart: Londra

● 2 Haziran: Ankara

● 14 Haziran: Bolu

● 1 Temmuz: Londra

2022: 15 yurt dışı

● 14 Ocak: Kayseri

● 13 Şubat: Ankara

● 10 Mart: Antalya

● 30 Mart: Bursa

● 26 Temmuz: Mersin

● 8 Ağustos: Konya

● 5 Eylül: Ankara

● 18 Eylül: New York

● 29 Eylül: Bursa

● 9 Ekim: Erzincan

● 24 Ekim: İstanbul

● 27 Ekim: Alanya

● 5 Kasım: Londra

● 22 Kasım: Diyarbakır, Malatya, Adıyaman

● 28 Aralık: Ankara

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ:

143 milyon 205 bin TL;

103 milyon TL personel ödeneği

22 milyon TL memurlara

44.5 milyon TL sözleşmeli çalışanlara.

2.8 milyon TL yurt dışı yollukları

2.2 milyon TL temsil ve tanıtma gideri

1.9 milyon TL kültür ve din hizmetleri

1.5 milyon TL ‘örtülü ödenek’

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 18 ayda çeşitli nedenlerle 22 kez yurt dışına gitti, ziyaretler, ‘maliyet’ açısından sorgulandı.

Enflasyonun arttığı, vatandaşın alım gücünün eridiği bugünlerde Tatar’ın yurt dışı temasları ‘denetim’ noktasını da gündeme getirdi.

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, “Her harcama denetlenebilir” dedi, yasaya göre bu görevin Sayıştay Başkanlığı’nda olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Dizdarlı, bu konuda mali denetimin gerekli olduğunu söyledi.

Ocak 2023’te Meclis’yen geçen Cumhurbaşkanlığı bütçesi 143 milyon 205 bin TL.

Bütçede; 2.8 milyon TL yurt dışı yollukları, 2.2 milyon TL temsil ve tanıtma gideri, 1.5 milyon TL de ‘örtülü ödenek’ var.

5’i Türkiye, 2’si Londra’ya

Tatar’ın 2023’teki 7 ziyaretin 5’i Türkiye’ye 2’si ise Londra’ya gerçekleşti.

2022 yılında ilk yurt dışı ziyaretini 14 Ocak’ta Kayseri’ye yapan Tatar, yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında adadan ayrılmadı.

Diğer aylarda 2 veya 3 kez peş peşe yurt dışına gittiği gözlemlendi.

15 seyahatin 13’ü Türkiye’ye gerçekleşirken, geriye kalan 2 yurt dışı temasının 1’i New York, diğeri de Londra’ya oldu.

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanlığı resmi haber sitesinden Ersin Tatar’ın basına yansıyan yurt dışı ziyaretlerini mercek altına aldı.

2023: 7 ayda 7 ziyaret!

Taziye için İstanbul’a…

Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan büyük acılar dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye sunmak amacıyla resmi ziyarette bulunmak için 19 gün sonra 25 Şubat’ta günü birlik İstanbul’a gitmişti.

1 Mart’ta 3 ziyaret

1 Mart’ta ise Tatar, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üç ile taziye ziyaretinde bulunmak üzere Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya gitmişti.

Tatar Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya giderek deprem bölgelerinde yaşanan felaket nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Ekonomi Zirvesi’ne katılmıştı…

İstanbul’da Marmara Grubu Vakfı 26’ncı Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tatar, 13 Mart’ta adadan ayrılmıştı.

14 Mart’ta ise adaya dönmüştü.

Bu kez Londra

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 27 Mart’ta Londra’ya gitmişti.

Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşmüş, gençlerle de buluşmuştu.

2 Haziran Ankara…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte 28 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek olan törenlere katılmak üzere 2 Haziran’da Ankara’ya gitmişti.

Bolu’da 2 günlük temas

Kısa bir süre sonra Tatar, "Kıbrıs Türk Mücadelesinde Rauf Raif Denktaş" paneli ve Rauf Raif Denktaş heykelinin açılışına katılmak amacıyla 14 Haziran’da Bolu’ya gitmişti.

Tatar’ın temasları 2 gün sürmüştü.

Son ziyaret yine Londra

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın son yurt dışı ziyareti Londra’ya oldu.

Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenlediği 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılmak için 1 Temmuz’da adadan ayrılmıştı.

2022: 15 kez yurt dışı

2022’nin son ziyareti Ankara…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, yeni yıl öncesinde 2022 yılının son ziyaretini Ankara’ya yapmıştı.

Tatar, 28 Aralık’ta Ankara’ya gitmiş, 2 gün temaslarda bulunmuştu.

Kasım’da 2, Ekim’de 3 yurt dışı…

Tatar, Kasım ayında 2, Ekim’de ise 3 kez yurt dışında temasta bulundu.

Bazı seyahatlerin birkaç gün arayla gerçekleştiği görüldü.

Örneğin, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 22 Kasım’da Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te ‘temaslarda’ bulunmak üzere adadan ayrıldı.

Tatar, 5 Kasım’da da Londra’ya gitmiş, 9 Kasım’da adaya dönmüştü.

Basına da yansıyan ziyaretlere göre Tatar, 9 Ekim’da Erzincan’a gidip, 11 Ekim’de adaya döndü. Ardından günübirlik ‘temasta’ bulunmak üzere 24 Ekim’de İstanbul’a gitti.

27 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında ise Alanya’daydı…

5 Eylül’de Ankara, 18 Eylül’de New York, 29 Eylül’de Bursa…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, ‘temaslarını’ Eylül ayında da sürdürdü.

3 kez adadan ayrılan Tatar, yalnızca Eylül’de 10 gün yurt dışındaydı.

5 Eylül’de günübirlik Ankara’ya giden Tatar, 18 Eylül’den 26 Eylül’e kadar New York’taydı.

Tatar, New York’un ardından, 3 gün sonra adadan yeniden ayrıldı, bu kez günübirlik Bursa’ya gitti.

Ağustos’ta tek ziyaret Ankara, sonrasında da Konya’ya…

Tatar, geçtiğimiz Ağustos ayında yalnızca tek sefer adadan ayrıldı.

8 Ağustos’ta önce Ankara’ya sonra Konya’ya gitti.

Temmuz’da bir kez yurt dışına çıkan Tatar, 26 Temmuz’da Mersin Osmaniye’ye gitti, 28 Temmuz’da adaya döndü.

Mart’ta Bursa ve Antalya

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yurt dışına çıkmadı.

30 Mart’ta Bursa’ya giden Tatar, 31 Mart’ta adaya döndü.

Tatar, 10-13 Mart tarihlerinde de Antalya’ya gitti.

Ocak ve Şubat’ta 1’er yurt dışı…

Tatar’ın hem Ocak hem de Şubat aylarında birer yurt dışı seyahati oldu.

19 Şubat’ta Ankara’ya giden Tatar, 20 Mart’ta adaya döndü.

27 Ocak’ta Kayseri’ye giden Tatar, 3 günlük yurt dışı temasında bulundu.