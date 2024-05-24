Tatar’ın Avustralya gezisinin maliyeti kaç milyon TL?

YENİDÜZEN

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, rotasını bu kez Avustralya’ya çevirdi, herhangi bir siyasi görüşme gerçekleştirebilmesi beklenilmeyen gezisinin maliyetinin ne kadar olacağı merak konusu halini aldı…

Saraydan yapılan açıklamaya göre , “Avustralya’ya göç eden Kıbrıslı Türkler tarafından organize edilen 80’inci yıl etkinliklerine katılmak üzere” Melbourne’e uçan Tatar’ın sadece uçak biletinin 12 ile 15 bin Sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Uygun fiyata bilet arama motoru olarak tanınan “Sky Scanner” isimli web sitesi, Tatar’ın yolculuğa çıktığı tarihlerdeki “birinci sınıf” bilet fiyatlarının 15 bin Sterlini de aşabileceğine işaret ediyor.

Türk pasaportuyla vize alarak uçtuğu öğrenilen Tatar’a, Avustralya gezisinde, “Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı” Hüseyin Işıksal ile “Dış Basın Sorumlusu” Kerem Haser eşlik ediyor.

Öte yandan yanında kaç koruma görevlisi götürdüğü bilinmiyor…

Sadece Işıksal ve Haser’in biletlerinin de dahil edilmesi durumunda biletler için ödenen ücret, 36 ile 45 bin Sterlin arasında bir rakama çıkıyor. 45 bin Sterlinin güncel TL karşılığı, 2 milyon TL’ye yakın…

Öte yandan konaklama için harcanacak rakamın ise kişi başı gecelik 300 Euro olacağı tahmin ediliyor. Uygun otel fiyatları arama motoru olarak bilinen booking.com’da, Melbourne’daki otellerin ortalama gecelik fiyatları 300 Euro civarında seyrediyor…

Tatar’ın, Avustralya’da kaç gün kalacağı bilinmiyor. Bu nedenle konaklama için harcanacak toplam para tahmin edilemiyor…

Yerel politikacılarla görüşmesi beklenmiyor

Tatar’ın, Avustralya’da herhangi bir siyasiyle görüşmesi beklenmiyor. Zira Kıbrıslı Rum toplumu tarafından örgütlenen SEKA Victoria (Kıbrıs İçin Adalet Koordinasyon Komitesi) tarafından eyalet Başbakanı Jacinta Allen'a, “Tatar’ın herhangi bir bakan veya hükümet yetkilisi ile görüşmesinin tamamen uygunsuz olacağını" belirten bir mektup gönderdiği ve hükümetten güvence aldığı ifade ediliyor…

Çarşamba gün Avurstralya’ya giden Tatar’ın, 2 günde herhangi bir yerel siyasetçiyle görüşmediği biliniyor.

Nereleri gezdi?

Tatar şu ana kadar Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği, Avustralya Savaş Anıtı ve Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti, ayrıca Türk iş insanları ile organize edilen bir yemeğe katıldı.