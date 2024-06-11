"Tatar'ın açıklamaları tutarlı değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Meclis kürsüsünde “Kurumsal ve Toplumsal Çöküşün Siyasi Sebepleri” konusunda güncel konuşma yaptı.

Derya, hükümetin, ihalesiz yakıt alarak santrallere zarar verdiğini vurguladı.

Derya konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Meclis'te dün yaptığı bilgilendirme toplantısına ilişkin aldığı notlarını aktardı ve oturumun kapalı yapılmasını eleştirdi.

Derya, dünyada ciddi gelişmeler yaşandığını, Türkiye- Yunanistan yakınlaşması, AB’de aşırı sağın yükselmesi, Filistin’de yaşananların Kıbrıs’ı da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

Tatar’ın toplantıda egemen eşitlik tezine değindiğin söyleyen Derya, bunun üzerine kendilerinin, federasyon tezinin de egemenlik içerdiğini söylediklerini belirtti.

Tatar’ın söylemlerinin içini doldurmadığına işaret eden Derya, Mecliste ve Meclis dışında yaptığı açıklamaların “tutarlı olmadığını” kaydetti.

Tatar’ın, Kıbrıslı Rumların Enosis istediğine ilişkin söylemlerini ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ziyaretine ilişkin değerlendirmelerine dikkat çeken Derya, “Elektrikleri kesen, şans oyunları vergisini düşüren, kirli yakıt alarak elektrik santralini zarara uğratan, yurttaşlık politikasını istismar eden de mi Kıbrıslı Rumlar?” diye sordu.

Derya, Tatar’ın birçok soruyu yanıtsız bıraktığını ifade etti.