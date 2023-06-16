Tatar’dan sonra Üstel de Türkiye’den yeni bina istedi…

Başbakan Üstel, “Başbakanlık binasının yetersiz olduğunu” iddia ederek “Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için yerleşke yapılıyor, Bakanlıkların da yerleşkesi olmalı” dedi, yeni bakanlık binaları için protokole madde ekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “külliye talebinin” ardından şimdi de Başbakan Ünal Üstel “Başbakanlık binasının yetersiz olduğunu” iddia ederek, tüm bakanlıkların bir yerleşkede toplanması için Türkiye’den talepte bulunacaklarını söyledi.

“Başbakanlık binasının bu kadar yetersiz olduğunu bilmiyordum… Başbakan olduktan sonra gördüm; çok yetersiz. Tarım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı…” diyen Üstel, “Yeni hedefimiz, önümüzdeki protokole, tüm bakanlıkların bir yerleşkede toplanmasına dair bir madde eklemek” ifadelerini kullandı.

“Tüm bakanlıklar bir yerleşke içinde olmalı. Hem devlet otoritesi, hem de hizmet alan ile veren için de önemli” diyen Üstel, sözünü ettiği yerleşke için bir yer bulduklarını söyledi.

“Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için yerleşke yapılıyor, Bakanlıkların da yerleşkesi olmalı” diyen Üstel, “3 sene içinde Türkiye ile imzalayacağımız protokoller içine bu maddeyi koyup, hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.