Tatar'dan öğrencilere yeni suçlama: Siyaset bulaştırdılar

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, okullardaki soru – cevap gezileriyle ilgili “işin içine siyaset bulaştıranlar olduğunu” söyledi, gelen sorulara “gülerek yanıt verdiğini” iddia etti; müftüyü soran öğrenciye ses yükselttiği anlardan bahsetmedi…

Tatar, Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda, okul gezilerinde artık soru almayacağı yönündeki haberleri kabul etmedi, “hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim” dedi.

Tatar ayrıca, külliyeyi kendisinin istemediğini söyleyerek, “Benim böyle bir talebim yok” dedi, mevcut cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin otoparkı bile olmadığını, külliyenin otoparkının da olacağını ifade etti.

“İşin içine siyaset bulaştıranlar var”

Program sunucusu Gökhan Altıner’in, “Katıldığınız bazı okul gezileri, bazı provokasyonlara meydan veriyor, bu gezilerle ilgili son duruşunuz nedir?” sorusu üzerine Tatar, “Bu konularda işin içine siyaseti bulaştıranlar var. Bu çok büyük bir yanlış. Ben şu ana kadar 6 okul gezdim, tüm okulları da gezeceğim. Gittiğim okullarda; Kıbrıs konusu, geleceğe bakış açımız, Kıbrıs’ta yaşananlar, yaşanması gerekenler, dünyadaki sıkıntılar, her konuya girip sohbet ediyoruz Bir okulda o sorular sorulmak istendi, gülerek cevaplar verdim. Bir takım sesler çıktı, onu da normal buldum. Ama maalesef işi çok farklı yerlere çekmeye çalışan anlayışlar var” şeklinde yanıt verdi.

“Soru kabul etmeyeceğim yönünde bir açıklamam olmadı”

Tatar, “Bundan sonraki gezilerinde soru kabul etmeyeceği” yönündeki haberlerin sorulması üzerine Tatar, “Hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim, böyle bir açıklamam olmadı” dedi.

“Benim kimseyle bir kavgam yok” diyen Tatar, “Tartışma ortamı da aramıyorum. Bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Mesajım gideceği yere gitmiştir” ifadelerini kullandı.

“Benim saray talebim yok… Yapılacak yerleşkede otopark yeri vardır”

Program sunucusunun, “Külliye değil, okul yapılsın şeklinde söylemler var. Türkiye’den okul yapılması için bir talepte bulunacak mısınız?” sorusu üzerine Tatar, “Yapılan söylemler Tatar’a saray yönünde. Benim böyle bir talebim yok. Ne zaman bitecek, ömrüm içine girmeye yetecek mi, o başka konu. O bina Meclis binasıdır, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesidir. Otopark yeri vardır. Mevcut Cumhurbaşkanlığında ne park yeri ne de yeterli oda var” yanıtını verdi.