Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut: “Çok talihsiz bir müdahaleydi… Hekimler yanıtını verdi”

Tabipler Birliği’nin Tıp Bayramı Töreni’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, konuk hekim, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e müdahalesini ‘talihsiz’ olarak değerlendiren Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği üyesi hekimlerin de müdahaleye gerekli yanıtı verdiğini belirtti.

Tatar’ın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına müdahalesinin ‘Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır’ olmadığı düşüncesini belirten Dr. Gürkut, “Konuğumuz bizim için çok değerlidir, böyle bir günde bizimle olması bizim için onurdur, bu müdahale bizleri üzdü” şeklinde konuştu.

14 Mart’ın Türk Hekimleri’nin Tıp Bayramı olduğuna işaret eden Dr. Özlem Gürkut, “Biz de bugün yaşanan sıkıntılardan bahsettik” dedi.

Tabipler Birliği Üyesi hekimlerin Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına devam etmesini isteyerek ve konuşmasının sonunda da ayakta alkışlayarak müdahaleye gerekli yanıtı verdiğini ifade eden Dr. Gürkut, “Keşke bu müdahale yaşanmasaydı” dedi.

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