Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’a Londra yapılan protesto ile ilgili açıklama yaptı.

Akansoy, Tatar’a yapılan protestoya kahramanlık hikayesini yazmaya gerek olmadığını belirterek, “Ersin bey ne maksatla gittiğinden, kiminle görüştüğünden, neden bu kadar geniş bir kadro ile seyahat ettiğinden haber versin mesela” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yoktur.

Onaylanacak bir durum olmadığı gibi abartılacak bir durum da yoktur ortada... Bu tür olaylar marjinal gruplar açısından ne ilktir ne de son olacaktır.

Ersin bey ne maksatla gittiğinden, kiminle görüştüğünden, neden bu kadar geniş bir kadro ile seyahat ettiğinden, Londra’da neden bulunduğundan haber versin mesela !

Halkımızdan çatır çatır kesintiyi hak görenlerin, kabul görmeyen görüşlerini anlatmak üzere bu tür “iş ola” gezilere başvurmaları son çırpınışlarından başka birşey değildir.

Londra'daki Rum milliyetçiler Tatar'ı protesto etti