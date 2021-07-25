Tatar’a ve diğer bakanlara Kıbrıs pasaportu tehdidi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışındaki son gelişmeler sonrasında “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının” geri alınması dahil bazı yaptırımları gündeme getirdi.

Anastasiadis, “tüm Kıbrıslı Türkleri kastetmiyorum” diyerek, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve yetkili bazı isimlerden oluşan “geniş bir listeyi” işaret etti.

Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etmek lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz” diye konuştu.

Fileleftheros’a konuşan Kıbrıslı Rum lider, son gelişmeler sonrasında bazı önlemler düşündüklerini ancak bunların yasal, yani anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü protokolüyle uyumlu olmasını istediklerini söyledi.

Anastasiadis “Bazı önlemler benimsenebileceğini düşünüyorum. Sorgulamak isteyenler de mahkemeye gitsin” dedi.

“Geçiş noktalarında kısıtlamaktan mı söz ediliyor” sorusuna olumsuz cevap veren Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Anayasa, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmayı öngörüyorken Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etme lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz.”

“Ersin Tatar’ı mı kastediyorsunuz” sorusuna, “Yalnız onu değil, kapsamlı bir isim listesi var” cevabını veren Anastasiadis “gerekirse mahkemeye başvursunlar derken, etkilenenleri mi kast ediyorsunuz?” sorusuna karşılık da “Elbette. Eylemimizin yasadışı olduğunu düşünürlerse mahkemeye başvursunlar. Bütün Kıbrıslı Türklerden değil, (kuzeydeki aylıkçı) rejiminin mevcut şahsiyetlerinden ve yetkililerinden söz ediyoruz” dedi.