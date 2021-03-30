Tatar, YDP heyeti ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına dün DP heyeti ile devam etti.

Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve DP’li eski bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul etti.

Toplantıda müzakere heyeti de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ise YDP heyeti ile bir araya gelecek.