Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine yeni seçilen Nikos Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez buluşacak.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine yeni seçilen Nikos Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez buluşacak.
“1+1" formattaki gayrı resmi buluşma BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak.
Buluşma saat 11.00’de başlayacak.
Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : ERSİN TATAR, Nikos Hristodulidis