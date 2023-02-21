Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak
Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak

Tatar ve Hristodulidis, Perşembe günü ilk kez buluşacak

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine yeni seçilen Nikos Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez buluşacak.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine yeni seçilen Nikos Hristodulidis ile perşembe günü ilk kez buluşacak.

“1+1" formattaki gayrı resmi buluşma BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak.

Buluşma saat 11.00’de başlayacak.

Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : ,