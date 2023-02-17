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Tatar ve Hristodulidis bir araya gelecek

Tatar ve Hristodulidis bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar,  Kıbrıs Rum liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar,  Kıbrıs Rum liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek.

“1+1 ve gayri resmi" formattaki görüşme BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak.

Görüşme saat 11.00’de başlayacak.

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