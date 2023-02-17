Tatar ve Hristodulidis bir araya gelecek
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Rum liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek.
“1+1 ve gayri resmi" formattaki görüşme BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak.
Görüşme saat 11.00’de başlayacak.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Nikos Hristodulidis