Tatar ve Ertuğruloğlu’ndan “hakaretlerle” dolu tepki: “Terbiyesiz, Rumcu, hadsiz”

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’in YENİDÜZEN’e yaptığı “İki devlet ve KKTC’nin tanınması mümkün değil” sözleri, gündemde yankılanmaya devam ediyor…

Siddiq’in sözleri üzerine, hem Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, hem de Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu’ndan açıklama geldi.

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Ersin Tatar, Siddiq’i “iç siyasete müdahale etmekle” suçladı, “bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’ni bilgilendirdiğini” söyledi.

Bir ajansa konuşan Tahsin Ertuğruloğlu ise Siddiq’i “terbiye sınırı aşmakla” suçladı, “Rumcu” olarak ilan ederek, “görevden alınması gerektiğini” söyledi.

Tatar, Siddiq’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasına ilişkin özetle şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs tarihinde ilk kez böyle bir haddini aşmışlık görüyoruz. Buraya çok İngiliz elçiler geldi, gitti. Evet, İngiltere BM Güvenlik Konseyi üyesi ve garantör ülkedir ama hiçbir zaman iç siyasete bu kadar karışmadı. Bu yüksek komiserin haddini aştığı bir durum söz konusu. Bu konuda Türkiye’ye de bilgi verdim. Bu kabul edilemez. Halkı bize karşı kışkırtacak noktada söylemleri var. Çeşitli spekülasyonları var. Bu iç siyasete müdahaledir. Kendisini kınıyorum.”

Ertuğruloğlu ise Siddiq’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasına ilişkin özetle şu sözleri sarf etti:

“Bu zat maalesef diplomatik nezaket sınırlarını aşmakla kalmamış, terbiye sınırlarını da aşmayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Siddiq, KKTC’ye, Kıbrıs Türkü’ne hakaret etmeyi bir beceri, bir meziyet olarak görmeye başlamıştır… Aklınca halkı tahrik ediyor, içişlerimize müdahale ediyor, diplomatik nezaket sınırları yanında terbiye sınırlarını aşmıştır. Siddiq Rum’dan çok Rumcu gibi hareket ediyor, görevden alınması gerekir.”

İrfan Siddiq ne demişti?

YENİDÜZEN’e konuşan İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Kıbrıs Türk liderliğine seslenmiş, “ne istendiğinin iyi bilinmesi” gerektiğine vurgu yaparak “İki devlet ve KKTC’nin tanınması mümkün değil” demişti:

“Kıbrıs Türk liderliğinin çok net olması lazım. Ne istiyor? Eğer pozisyonları ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü istiyoruz’ ise, bunun verilmesi mümkün değil. Peki, o zaman halkınıza ne sunacaksınız? ‘KKTC’nin tanınması’ mı? O da olası değil. İki devletin kabul edilmesini sağlayamayacaksınız. Çünkü uluslararası normlar ve uluslararası hukuk var”