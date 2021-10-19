Tatar, siyasi partilerle görüştü, sonuç yok: Hükümet sorunu ve seçim tarihi belirsiz!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumu ve erken seçim tarihine yönelik Meclis'te temsil edilen partilerin genel başkanları ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerden sonuç çıkmadı. Tatar "tüm ihtimallerin değerlendirildiğini" söyledi, "UBP kurultayına" işaret etti, kurultay sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

UBP, CTP ve HP ile görüşen Tatar, görüşmelerine yarın da devam edecek. Tatar yarın 11.00'de Toplumcu Demokrasi Partisi, 11.30’da Demokrat Parti ve 12.00’de Yeniden Doğuş Partisi ile istişarelerde bulunacak.

Tatar: “UBP kurultayını beklemek durumundayız, meclisi feshedip seçim tarihi belirlemek son çare”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP, CTP ve Halkın Partisi ile görüşmesinin tamamlanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

UBP kurultayının ay sonu gerçekleştirilecek olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonucunu beklemek durumunda olduklarını ve “tüm ihtimallerin değerlendirileceğini” söyledi.

Siyasi partilerle olan görüşmelerinin ardından açıklama yapan Tatar siyasi partilerin uzlaşısı ile bir seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Tatar “60 günlük süreyi sonuna kadar kullanacak mısınız?” sorusuna ise hiçbir Cumhurbaşkanı’nın meclisi fesh etme ve seçim tarihini belirleme gibi bir düşüncesi olmadığını, bunun “son çare” olduğunu kaydetti.

"Tercihim uzlaşı ile tüm partilerin beraber hareket edip bir tarih belirlemesidir"

Tatar, açıklamasında şunları belirtti:

“Parti Başkanlarıyla görüşmelere başladım. İçinde bulunduğumuz koşulları konuştuk. Meclis’ten farklı bir hükümet modeli çıkabilecekse bunu da değerlendirmem gerekli. Ama şu anda ben ‘Anayasal yetkim dahilinde bir kişiye gidip de 15 günde bir hükümet kur bana getir’ noktasında değilim. Çünkü şu andaki Meclis yapısına baktığımda, nisap sorunu gibi içinde bulunduğumuz durumlara baktığımızda başka hükümetin Meclis’ten çıkabilmesi beklentisi içinde değilim. Bu yüzden bu görevlendirmeyi henüz yapamıyorum. Görüşmelerimde bana hiçbir parti de ‘ben yetkiyi alır hükümeti kurarım’ demedi. Buna göre süreci hep birlikte izlememiz gerek. Ülke geleceği için istikrar arayışımız var ama… Bütçenin de gündemde olduğu bu zamanda birtakım noktalara baktığımızda seçimin daha da erkene alınması gerektiğini işaret etmektedir. Yeni bir hükümet modeli ile istikrarın oluşması ve iyi bir yönetim benim de beklentimdir. Danışma Kurulu toplantısında uzlaşı olmadığı bilgime geldi. Anayasal çerçevede 60 gün içinde eğer herhangi bir hükümet çıkmayacağı kanaati oluşursa ülke faydasına erken seçim tarihi vermek ve Meclis’i fes etme yetkim olduğu söylendi ancak bu benim en son çare olarak gördüğüm konudur. Tercihim uzlaşı ile tüm partilerin beraber hareket edip bir tarih belirlemesidir. Çiftçilerimizin beklentileri, birtakım yasa görüşmeleri, bekleyen birtakım elzem yasalar var, bunların geçirilmesi elzemdir. Oturup anlaşırlar ve bu yasaları geçirirlerse beklentiler de yerine getirilir. Bugün partili arkadaşlar kendi arasında da görüşme yapacak. Yarın sabah diğer partilerle de görüşeceğim. Bağımsızlarla da görüşeceğim. UBP kurultayı var, bu da bir etkendir. Kurultayın da yanaşması bu kararlara etkendir. Önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmeleri yine kamuoyuna aktaracağız. Hükümet kurulması için Anayasal çerçevede 60 gün olan bu süreyi eğer bir ihtimal belirecekse tabi ki değerlendireceğiz. Tüm etkenleri düşünüp ona göre değerlendireceğiz. Hiçbir Cumhurbaşkanı seçim tarihi vermek istemez. Anayasal mevkiim olsa da seçime gidilsin demek istememem. Bu en son çaredir.”

Gün içinde şunlar yaşandı:

SAAT 14:25

3. görüşme Özersay ile...

Kudret Özersay: "Bu seçimin artık geciktirilmemesi gerek"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP ve CTP'den sonra Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü. 14.25'te başlayan görüşme yarım saat sürdü.

Özersay görüşme sonrası şunları söyledi.

"Cumhurbaşkanı ile görüşlerimizi paylaştık. Meclis’te erken seçim tarihine bağlı herhangi bir uzlaşı çıkmadığını konuştuk. Dışarıda başka içeride başka söylediklerini belirttik, sabah uzlaşıya varılamadığını gördük. Burada yapılan bir hükümet kurma ihtimali var mı değerlendirmesi yapılıyor. Biz HP olarak görüşlerimizi paylaştık, bu seçimin artık geciktirilmemesi gerektiğini ve eğer imkan varsa olabildiğince geniş tabanlı teknokrat bir seçim hükümeti kurulma imkanı varsa tespit edilmesi gerektiğini söyledik. Bu imkan yoksa bize göre Anayasal süreç tamamlanmış olur ve Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini deklere eder.”

SAAT: 14.00

Tatar - Erhürman görüşmesi kısa sürdü:

Erhürman: "Cumhurbaşkanı’nın bir seçim tarihi belirlemesi doğru değildir"

Cumhurbaşkanı Tatar, CTP lideri Tufan Erhürman ile görüştü.

Ersin Tatar - Tufan Erhürman görüşmesi kısa sürdü. 14.00'te başlayan görüşme, 14.10'da tamamlandı.

Erhürman, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Erhürman şunları söyledi:

“Erken seçim tartışması bugün başlamadı, erken seçim konuşmaları ve önerilen tarihler süreç içinde her zaman oldu. Önerildi, ardından böyle bir önerimiz yok denildi… Birçok tarih dillendirildi, birçok tarih ortaya atıldı. Yapılan en son istifa hareketi ile iyice bir yükümlülük altına girdiler. Tutarsız hareketler sergilendi. En son Aralık ayıyla ilgili bir erken seçim telaffuz edildi, bugün tarih önerisi getireceklerini varsayarak gittik ama hiçbir öneri getirmediler. Bu ciddiyetsizlik ve saygısızlık karşısında birlikte bir şey yapmamızı imkansız kıldı. Bunu söyledik. Erken seçim tarihi getirsinler, onlara destek veririz. Bunu söyledik. 10 aydır hiçbir şey beceremeyenler istifa etmeyi, erken seçim tarihi vermeyi de beceremediler ve iş Cumhurbaşkanlığı’na kaldı. Biz bugün burada doğrusunun Meclis’te erken seçim tarihi belirlemek olduğunu ifade ettik. Doğrusu Cumhurbaşkanı’nın bir seçim tarihi belirlemesi değildir. Bu çok istisnai bir durumdur. Hükümet, dışarıya başka içeriye Meclis’te başka tavırlar sergilenmemeli. Özellikle çiftçilerin sorunuyla ilgili olarak da ‘tarih getirsinler, biz girip bu bütçeyi geçirelim’ dedik.”

SAAT: 13.30

İlk görüşme UBP ile, görüşmeye Hasipoğlu katıldı

Hasipoğlu: "Erken genel seçim tarihini belirleyecek olan meclistir"

Cumhurbaşkanlığı'nda siyasi partilerle ilk görüşme UBP ile başladı. Toplantıya Başbakan Ersan Saner yerine, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Saner'in toplantıya neden katılmadığına ilişkin resmi açıklama ise yapılmadı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak erken bir seçime gitmenin elzem bir durum olduğunu dile getirdi, parti olarak erken seçime hazır olduklarını söyledi.

Meclis'ten geçmesi gereken 8 yasanın olduğunu anlatan Hasipoğlu, yasaların geçmesi için bir uzlaşı olması gerektiğini ifade etti.

"Erken genel seçim tarihini belirleyecek olan meclistir" diyen Oğuzhan Hasipoğlu, Perşembe günü meclisin toplanacağını ve bu kararın orada alınması gerektiğini kaydetti.

HABER: YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

GÖRÜNTÜLER: AYŞE GÜLER