Görev Saner'in
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi. Tatar’ın saat 10.30’da kabul edip görevi verdiği Saner’in 15 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Saner, görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir” dedi.
Partinin Genel Başkan Vekili’nin hükümet kurmakla görevlendirilmesine bağlı olarak UBP’de bugün değerlendirme toplantıları yapılacak. UBP MYK saat 14.00’te, UBP Parti Meclisi ise saat 15.00’te toplanacak.
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Etiketler : ubp, hükümet, ERSİN TATAR, ERSAN SANER