Tatar, Saner'i çağırdı

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın saat 14:00'te kendilerine randevu verdiğini açıkladı.

BRT'de katıldığı Manşet +'da açıklamalarda bulunan Saner, saat 14:00'te Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşeceklerini belirtti.

Saner, “15 günlük hükümet kurma çalışması yapmış, başarılı olamamıştınız, o günden bu yana ne değişti” sorusuna, partilerin ülkenin gerçeğini gördüğüne inandığını söyledi.



Saner, UBP’nin hükümeti kurmak için hazır olduğunu yinelerken, koalisyon kurmak için sadece bir otağa ihtiyacı olduğunu belirtti, “sürdürülebilir bir hükümet modeli için partilerin görüşlerinin ne olduğunu net görmek istiyoruz” dedi.