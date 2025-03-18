“Tatar, masada Kıbrıs Türklerin önceliklerini dile getirmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Cenevredeki Kıbrıs zirvesinde sadece ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ konusunu görüşmeye gittiğini belirterek, “Keşke masada çok daha ele avuca gelen, çok daha göz doldurucu işaret eden bir Kıbrıs Türk yaklaşımı söz konusu olsaydı” dedi.

İki toplum arasında gerek işbirlikleri, gerekse güvenin artmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Şahalii, yoğunlaşılması gereken esas hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu söyledi.

Dün akşamki akşam yemeğinin ardından Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı görüşmeye de değinen CTP Milletvekili Şahali, “Bu görüşme ‘rastlantısal’ gibi gösterilmeye çalışılsa da, hiç de rastlantısal bir görüşme değildi. Çünkü iki ülkenin ortak meseleleri vardır, o ortak meselelerini konuşmak zorunda olan da iki ülke temislcisi konumundadırlar” dedi.

Gerçekleşen bu zirvenin alışılmışın dışında bir zemin aramak için yapılan bir zirve olduğunu hatırlatan Şahali, Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim 2025’te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi önemli olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu seçimin Kıbrıslı Türkleri için önemine işaret eden Erkut Şahali, “Türkiye elbette kendi öncelikleri ekseninde toplantıda yaklaşım gösterecektir, ama Kıbrıs Türklerin önceliklerinin o masada dile getirilmesi görevi Kıbrıslı Türk lidere aittir. Ancak Ersin Tatar ne yazık ki bu sorumluluğunun bilincinde değilmiş gibi bir profil izlenimi veriyor. Bu bile Ekim’deki seçimin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir“ şeklinde konuştu.