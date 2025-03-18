“Tatar, korkunç derecede bir belirsizlik yaratıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın tutumunun doğru olmadığına dikkat çekerek, süreci sıcak tutabilmek açısından bu toplantının çok önemli olduğunu söyledi.

Kanal Sim’de Serkan Soyalan’ın konuğu olan Asım Akansoy, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın “devletlerarası işbirliği” açıklamasının doğru olmadığını ve bunun gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Akansoy, olası bir işbirliğinin ancak ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ adı altında toplumlararası ve sonuç odaklı olması gerektiğini ifade etti.

“Unutmayalım ki, Ekim 2024’teki toplantının ardından birinin bu toplantı, diğerinin de iki yeni geçiş kapısı açılması kararları alındı. Ama geçiş noktası açılması konusunda liderler bu basireti gösteremedi" diyen Akansoy, “O yüzden biz, Tatar’ın olduğu yerde herhangi bir şekilde Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gelişmenin olabilme ihtimali yoktur. Ancak burada belli gri noktalar var. Cumhurbaşkanlıklarına bağlı teknik komiteler, toplumlararası komitelerdir. Tatar bir taraftan ‘devlet-devlet’ diye konuşurken, bir diğer taraftan da komiteler toplum bazlı olarak çalışıyor. Tatar’ın korkunç derecede bir belirsizlik yarattığını düşünüyorum ve bu durum Kıbrıslı Türklerin siyasi itibarını sarsıyor. Ama yine de yapıcı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu yıl Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin de süreç için önemli olduğu vurgusunu yapan CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Ekim 2025’e kadar sürecin gayrıresmi toplantılarla sıcak kalacağını düşünüyorum. Kıbrıslı Türk lider, ‘Ben Crans Montana’dan başlamam’ ama Kıbrıslı Ruım lider, ‘Crans Montana’dan kaldığımız yerden devam etmeliyiz’ diyor. Ayakları yere basmayan, böylesi afaki bir durumun içerisindeyiz. Biz CTP olarak takvimlendirilmiş ve sonuç odaklı bir süreçten yanayız. Bundan önce varılan mutabakatları da kesinlikle kimse göz ardı edemez” dedi.