Tatar, 'Karaman Valiliği'nde

Karaman'da Valiliği'nde Tatar'ı tören mangası karşıladı, Tatar, "Valilik Şeref Defteri"ni imzaladı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Karaman'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile yakın ve güçlü ilişkilerin daha da gelişeceği mesajını verdi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz'e ilişkin sürdürdüğü politikalar hakkında da açıklama yaptı, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin sefere çıkmasıyla Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor" dedi.

Tatar, Karaman valiliğinde, "Dünyaya her platformda verdiğimiz mesaj, KKTC, haklı davasına sahip çıkmıştır, çıkacaktır" sözleriyle dikkat çekti.

Tatar, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na KKTC gençliğinin katılamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz siyasi nedenlerden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye olarak bulunmaktayız. Tam üye değiliz. Gözlemci üye olduğumuz için oyunlara katılamadık. Gençlerimiz tabii üzüntü içindeydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli temaslarda bulundum, bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibariyle KKTC ve halkı kendi gençliğiyle her platforma katılmak ister. En doğal hakkıdır. Zaten spor kardeşliktir, dayanışmadır ve güzelliklerdir. Temennim ve dileğim, kendi halkıma da seslenmek istiyorum; yaptığım temaslar ve Türkiye'nin desteğiyle inşallah önümüzdeki oyunlarda, 2025 yılı olarak tahmin edilmektedir, KKTC'nin Türk gençliği de orada yerini alır. Bu beklentimiz ve temennimizdir."