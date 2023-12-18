Tatar ile Üstel "apar topar" İstanbul'a gitti, Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Başbakanlık koltuğundaki Ünal Üstel, dün apar topar İstanbul'a giderek, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıya, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, Tatar ve Üstel'in adaya dönüp dönmediği ise bilinmiyor.

Söz konusu ziyaretin "ani" bir gelişme olduğu Resmi Gazete'ye de yansıdı. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı veya Başbakanın yurtdışına çıkması durumunda, görevlerini geçici süreliğine bir başka isme devretmeleri ve bu gelişmeyi Resmi Gazete'de yayımlamaları gerekiyor.

Ancak Resmi Gazete'de böyle bir bilgi yer almıyor...