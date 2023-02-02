“Tatar, ifade özgürlüğüne karşı olduğunu bu dava ile gösterdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, YENİDÜZEN’e ağırlaştırılmış tazminat talebiyle zem ve kadih’ davası açtığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, “Sayın Tatar en temel insan hakkı olan, basın ve ifade özgürlüğüne karşı olduğunu, bu tavrı ile tüm kamuoyuna göstermiştir” dedi

Tatar’ın, “Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da izole eden kişi olarak tarihe geçeceğini” söyleyen Akansoy, “Demokratik gerçeklikle yüzleşmek ve toplumsal beklentileri karşılamaya çalışmak yerine, muhalifleri dava açarak korkutmaya çalışan bu zihniyetin temsil kapasitesinin olmadığı da çok açıktır” dedi.

Akansoy, “Dava süreçleriyle sindirilmek istenen YENİDÜZEN, okuyucusuyla dayanışma içerisinde bunun da üstesinden gelecektir. YENİDÜZEN senindir, bizimdir, hepimizindir” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal meşruluğu kalmamış, toplumun farklı görüşlerine saygı duymayan, ben yaparım olur deyip halkın görüşlerini hiçbir şekilde dikkate almayan Tatar, Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da izole eden kişi olarak tarihe geçecektir.

Demokratik gerçeklikle yüzleşmek ve toplumsal beklentileri karşılamaya çalışmak yerine, muhalifleri dava açarak korkutmaya çalışan bu zihniyetin temsil kapasitesinin olmadığı da çok açıktır.

Unutulmaması gerekir ki Yenidüzen Gazetesi kurulduğu günden itibaren büyük bir emek ve özveriyle çıkarılmaktadır.

Yenidüzen Gazetesi, umuttur, gelecektir, özgürlüktür. Yenidüzen emekçilerinin de dediği gibi YENİDÜZEN; “Herkesin gazetesi”dir.

Çok iyi bilinmelidir ki, Yenidüzen Gazetesi Kıbrıslı Türk halkının kendisidir.

Dava süreçleriyle sindirilmek istenen YENİDÜZEN, okuyucusuyla dayanışma içerisinde bunun da üstesinden gelecektir.

YENİDÜZEN senindir, bizimdir, hepimizindir…”