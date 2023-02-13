Tatar, Hristodulidis’i tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçilen Nikos Hristodulidis’i tebrik etti.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçilen Nikos Hristodulidis’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, Kıbrıs'ın güneyinde dün yapılan başkanlık seçimi ikinci turunda Kıbrıs Rum liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak, kutladı.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Nikos Hristodulidis