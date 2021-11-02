Fileleftheros: Tatar hellim konusunda Komisyon’a mektup gönderdi

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e, Kıbrıs Türk tarafının hellim üretimi için öngörülen koşulları yerin getirmekte zorlanacağını belirten bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Tatar’dan Hellim’e Bomba – Sahte Devletin Koşullara Uyum Sağlayamaması Konusunda Komisyon’la Tartışıyor” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’e bir mektup gönderdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescillenen Hellim’i üretmekte karşılaşacağı sorunları bildirdiğini iddia etti.

Tatar’ın söz konusu mektubunda, Kıbrıs Türk tarafının yeni koşullara uyum sağlamakta karşılaşılan zorlukları sıraladığını ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın “yetkili makam” olarak belirlenmesi girişiminde bulunduğunu öne süren gazete, sözde “yetkili makamın” Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı olduğunu, bu yüzden Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yetki verilmesinin ise söz konusu olamayacağını savundu.

Gazete, Tatar’ın mektubunda, denetçi olarak belirlenen “Bureau Veritas’ın” ise henüz KTTO’yla herhangi bir anlaşma imzalamadığını dile getirdiğini ve Komisyon Başkanı’nın müdahalesini talep ettiğini belirtirken, Tatar’ın söz konusu mektubunu ise “Hellimin temellerine konulan bomba” şeklinde nitelendirdi.