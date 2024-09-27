Tatar-Guterres görüşmesi yarın...

Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar'ın Guterres ile yapacağı görüşmenin, ülkemiz saatiyle 18.30'da başlaması bekleniyor.