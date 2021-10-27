Tatar, Gaziantep Valisi’ni ziyaret etti, yeni siyasetini anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleneksel gezileri kapsamında Gaziantep'e gitti, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti, Kıbrıs’ta “iki ayrı devlet” iddialı siyasetini anlattı.



DHA’nın haberine göre ise Tatar, "KKTC halkının refahı, mutluluğu ve ekonomisinin güçlenmesi için Gaziantep gibi bir yerdeki ziyaretim; yapacağım temaslar önemli" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği kentte ilk önce Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Tören mangası ile karşılanan Tatar, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Davut Gül ile bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Tatar, Başkan Fatma Şahin ile de görüştü.



'Bağlarımız daha da geliştirilmeli'

KKTC ile Gaziantep arasında değerli bağların bulunduğunu ve 1974'ten sonra Kıbrıs'a giderek ekonomiye katkı veren insanların olduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en fazla gelişmekte olan şehirlerinden Gaziantep; ticaret, sanayi ve eğitimiyle gurur vesilesi. Dolayısıyla buradaki gelişmişliğin fevkalade değeri var. KKTC'nin ekonomik mücadelesinde alt yapısının oluşmasında, sanayi bölgelerinin kurulmasında ve ticaretin gelişmesinde buralar ile ilgili bağlar var. Bağların geliştirilmesi, münasebetlerin arttırılmasının KKTC ekonomisine ve refahına büyük katkılar yapmaktadır, yapacaktır.”



Tatar ayrıca “Milletimiz ve Türk ulusu için KKTC'de Doğu Akdeniz'deki varlığımızı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.