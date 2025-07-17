Tatar, Fidan ile görüştü

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleşecek Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı için New York’ta bulunan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Türkevi’nde baş başa gerçekleşen görüşmede Kıbrıs konusu ve son gelişmeler ele alındı.