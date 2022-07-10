Tatar, Erdoğan ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.