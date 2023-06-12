Tatar: Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz
“Benim Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından çok mesafeler kat ettik”
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, görevde olduğu 2.5 yıllık sürede Kıbrıs’ta çok büyük mesafeler kazanıldığını savundu.
Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin kararlığı içinde olduğunu belirtti, “Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz. Tüm dünyaya bunu anlatmış durumdayız” şeklinde konuştu.
“Resmi müzakerelere geçemiyoruz” diyen Tatar, “Yapıcı önerilerle karşı tarafı uyarıyoruz. Egemenlik zemininde, yapısal ve iki tarafın işbirliği ile iki tarafın yararına olacak işbirliğine varız”
şeklinde konuştu.
Tatar, seçimin ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘büyük bir zafer kazandığını’ da söyledi,
ilk ziyaretini Kıbrıs’a yapmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.
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Etiketler : recep tayyip erdoğan, ERSİN TATAR