Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı DiCarlo ile bir araya geldi

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede; BM Genel Sekreteri'nin geçen ay Cenevre'de düzenlediği Kıbrıs'la ilgili gayri resmi genişletilmiş toplantı ele alındı.

Tatar, görüşmede gayri resmi toplantıda kararlaştırılan; 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, gençlik komitesinin oluşturulması, çevre ve iklim değişikliği konusunda teknik komite kurulması, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu konularıyla ilgili tutumunu ortaya koydu.

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar’a görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Gençlik Danışmanı Mustafa Fırat eşlik etti.