Tatar, BM aracılığıyla Anastasiadis’e ikinci kapsamlı iş birliği önerilerini sundu

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Kıbrıslı Rum lider Anatasiadis'e iletilmek üzere hazırladıkları ikinci kapsamlı iş birliği önerilerini bugün BM yetkililerine sunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, “1 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğum dört önemli alanda iş birliği önerimize ek olarak, bugün ilgili kurumlarımızın değerli katkılarıyla hazırlanan ‘Kıbrıs adasının mayınlardan temizlenmesi’ ve ‘düzensiz göçle mücadele’ konularındaki kapsamlı önerilerimizi de BM aracılığıyla sunmuş bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Tatar, "Halkın hayatını tehdit etme potansiyeli bulunan, iki tarafın da kara mayınlarından temizlenmesi konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Tatar, BM raporlarına da geçen Kıbrıs adasında hâlihazırda 29 şüpheli mayınlı alan bulunduğunu" kaydetti.

Tatar, şunları kaydetti:

“Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak 2014, 2015 ve 2018 yıllarında bu amaca yönelik önerilerimizi yapmış, ancak Rum tarafından olumsuz yanıt almıştık. Bugün yaptığımız ve ilgili kurumlarımızın yoğun uğraşlarıyla hazırlanan birinci iş birliği önerimizde, ara bölgeden başlayarak, ara bölgede Rum tarafının kontrolünde üç, bizim kontrolümüzde de bir mayınlı alan bulunmaktadır,. Tüm adayı mayınlardan temizlemeye hazır olduğumuzu ilettik. Bu amaç doğrultusunda, Rum lidere BM Barış Gücü nezaretinde iki tarafın eşitlik zemininde ve eşit sayıda yetkili personelin katılımıyla oluşturulacak mekanizmayla iki tarafta eş zamanlı ve orantılılık esasında çalışılacak şekilde yetkilendirdiğimiz personelimizin hazır olduğunu net şekilde ifade ettim.

Sayın BM Genel Sekreteri'nden de, hem Kıbrıs Türk halkına, hem de Kıbrıs Rum halkına tehdit içeren böylesine önemli bir konuda Rum tarafının iş birliğine yaklaşmama direncinin kırılması konusunda desteğini talep ettim.”

"Göç konusunda birlikte mücadele edelim"

Kıbrıslı Türk lider Tatar, ikinci iş birliği alanı olarak, hem büyük bir insanlık dramına sahne olan, hem de küresel anlamda sorun teşkil etmeye devam eden düzensiz göç konusuyla birlikte mücadele etme önerisinde bulunduğunu belirtti.

Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“BM gözetiminde, iki taraftan, başta, polis, Muhaceret, İç İşleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer ilgili kurumların yetkili temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak iş birliği mekanizmasıyla, hem Kıbrıs adasını hem de iki tarafı olumsuz etkileyen düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğumuzu ortaya koyan kapsamlı önerimizi sundum.

Bahse konu önerimiz, düzensiz göçün sebeplerinin ele alınmasıyla birlikte, bu bağlamda insan kaçakçılığıyla mücadele ve aynı zamanda hem denizde hem de karada sınır güvenliği konularında iş birliği yapılmasını içermektedir. Bu öneride özellikle altını çizdiğimiz husus, sığınmacıların uluslararası sözleşmelerle korunan haklarına halel gelmeyecek şekilde çalışılacak olmasıdır. Burada iki tarafa kılavuz olacak belge olarak mültecilerin statülerini düzenleyen 28 Temmuz 1951 sayılı BM sözleşmesini gösterdim ve öngördüğümüz iş birliği mekanizmasının da anılan sözleşmeyle uyumlu çalışmalar yapmasının şart olduğunu belirttim.”

"Kazan- kazan ilkesiyle iki halkın somut fayda sağlayacağı öneriler"

Tatar, bir önceki önerilerinde de açıkça ifade ettiği gibi, bahse konu iş birliği alanlarının iki tarafı da yakından ilgilendiren ve "kazan-kazan" ilkesiyle iki halkın somut fayda sağlayacağı öneriler olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk lider Tatar, “Bugün sunmuş olduğum ikinci set önerilerimle de, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafıyla iş birliğine samimi şekilde hazır olduğunu bir kez daha gösterdim. Rum liderliğinin bu önerilerimize olumlu yaklaşması ve iş birliğine başlamamızın siyasi sürece de olumlu zemin hazırlanması açısından katkı yapacağını vurguladım.” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının samimi ve yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirten Tatar, “İki tarafın somut fayda sağlayacağı, aynı zamanda bölgemizin istikrarına da katkı yapacak bugüne kadar altı önemli alanda iş birliği önerisi yapmış bulunuyorum. Eğer Rum tarafı da hazırsa, biz bu önemli alanlarda iş birliği yapmaya samimiyetle hazırız.” ifadelerini kullandı.