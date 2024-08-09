Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, müzakerelerin, yakın bir tarihte, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edeceğine yönelik iddialara ilişkin "kendisinde öyle bir bilgi olmadığını" söyledi.

YENİDÜZEN'in bugün manşetine taşıdığı, Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye ve diğer garantörlerle anlaştığı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, yakın bir tarihte, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edeceği iddiasına yanıt veren Ersin Tatar, “3'lü görüşme olacağına dair de bazı haberlerin de iddiaların ortaya atıldığını ancak böyle bir görüşmenin şu an için gündemde olmadığını” söyledi.

YENİDÜZEN’den Mert Özdağ’a konuşan Tatar, “Eylül ayında BM Genel Sekreteri ile New York’ta görüşeceğim ancak 3’lü görüşmeye dair bir bilgi bulunmuyor” dedi.

YENİDÜZEN'in bugün manşetine taşıdığı ve gazeteci Serhat İncirli'nin güvenilir bir kaynağa dayandırdığı iddianın sorulması üzerine ise Tatar “Bende öyle bir bilgi yok” dedi.

Kaynak: “Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden, çok yakın bir zamanda devam edecek”

Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye ve diğer garantörlerle anlaştığı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, yakın bir tarihte, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edeceği iddia edilmişti.

Söz konusu çarpıcı iddiayı, YENİDÜZEN gazetesi köşe yazarlarından, Kanal SİM programcısı, gazeteci Serhat İncirli ortaya atmıştı.

İncirli, “sürecin içindeki bir isme” dayandırdığı iddiasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çok yakın bir tarihte taraflara gündemi bildireceğini söylemişti.

“Crans Montana’da kalınan yerden devam edilecek” diyen İncirli, “2 ayrı program planlanıyor. Birinci toplantıda, güvenlik - garantiler, askerin çekilmesi ve siyasi eşitlik bir arada görüşülecek. Bu tamamlandıktan hemen sonra 2’nci toplantıda mal – mülk meselesi ve yerleşik yabancılar meselesi konuşulacak” demişti.

İncirli, iddiasının “oldukça güvenilir bir kaynağa” dayandığını yineledi, "kaynağının bugüne kadar yanılmadığını" söylemişti.

Anımsanacağı üzere Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, son haftalarda yaptığı tüm açıklamalarında “Ağustos ayı sonu veya Eylül ayı başında Kıbrıs sorunu konusunda yeni gelişmeler yaşanacağını” iddia etmişti.