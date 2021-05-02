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Tatar Anastasiadis’in Paskalya Yortusu’nu kutladı

Tatar Anastasiadis’in Paskalya Yortusu’nu kutladı

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya Yortusunu kutladı.

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Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya Yortusunu kutladı. 

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak Paskalya Yortusunu kutladı” denildi.
 

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