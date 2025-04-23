Tatar: “Adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inancımız tamdır”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “İsias” davasını yakından takip ettiğini ifade ederek, adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inandığını vurguladı.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Adıyaman’da İsias Otelde enkaz altında kalarak canlarını kaybeden evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi içimizde. Devam eden mahkeme sürecinde ailelerimizin sonuna kadar yanındayız ve adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inancımız tamdır. 24 Nisan’da gerçekleşecek olan duruşmada gözümüz kulağımız Adıyaman'da olacaktır"

Oğuz: “Adalet mücadelemiz sonuna kadar sürecek”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İSİAS Otel davası kapsamında kamu görevlilerine ilişkin yargı sürecinin yarın başlayacak olması nedeniyle açıklama yaptı. Yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Bakan Oğuz, adalet arayışlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, "Kamu görevlileriyle ilgili mahkeme süreci öncesinde, acılarımızın ilk günkü tazeliğini koruduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. En büyük tesellimiz, sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır. Bu bağlamda adalet mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecektir" dedi.

Müteahhit ve mühendislerle ilgili istinaf sürecinin devam ettiğini hatırlatan Oğuz, sürecin yeni bir aşamasına geçildiğini belirtti. Oğuz, “Yarın, 'Şampiyon Meleklerimize' ve birçok canımıza mezar olan bu binaya izin verenlerin yargılanacağı aşamaya geçiyoruz. Temennimiz, bu sorumluların en ağır cezaları almasıdır” ifadelerine yer verdi.

Binanın sahiplerinin açgözlülüğü, hırsı ve doyumsuzluğu kadar, buna göz yumanların da bu faciaya neden olduklarını vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

“Bina sahiplerinin açgözlülüğü, hırsı ve doyumsuzluğu kadar, buna göz yumanlar da bu yapının bir mezarlığa dönüşmesine izin vererek neden olanlar da en az onlar kadar suçludur.”