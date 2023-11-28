Tatar: 410 bin / İstatistik Kurumu: 399 bin

Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfus konusunda yapılan farklı açıklamalar, kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Pazartesi günü MYK Kıbrıs’a konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, kuzeydeki nüfusun 410 bin olduğunu söyledi, Türkiye’den gelen göçmenlere vatandaşlık vererek bu rakama ulaşıldığını, vatandaşlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ancak İstatistik Kurumu, kuzeydeki nüfusu Ekim ayında YENİDÜZEN’e yaptığı resmi açıklamasında 399 bin 727 olarak bildirmişti.

Tatar ile İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlar arasındaki “11 bin” kişilik farka ilişkin net bir veri yok.

İstatistik Kurumu, söz konusu açıklamayı, Başbakan Ünal Üstel’in kuzeydeki nüfusa ilişkin “söylenecek şeyler var, söylenemeyecek şeyler var” sözleri üzerine yapmıştı.