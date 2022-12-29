Tatar, 13’üncü maaşların TC desteği ile ödenmesini “başarı” olarak değerlendirdi

Türk Ajansı Kıbrıs’a 2022 yılını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, ülke ekonomisiyle ilgili sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Tatar, 13’üncü maaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile “zamanında ödendiğini” söyleyerek, “Aralık ayında ödemenin rahatlığı içerisindeyiz” dedi.

Tatar, 13’üncü maaşların ödenmesini, “Hükümetin kamu maliyesi yönünden bir başarısı” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar’ın, ekonomiyle ilgili sarf ettiği sözler şöyle:

“Geçmiş yıllarda 13. maaşların ödenmesinde gecikmeler yaşanıyordu. Kamu maliyesindeki bir takım önemli tedbirler ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile 13. maaşları bile aralık ayında ödemenin rahatlığı içerisindeyiz. Hükümet kamu maliyesi yönünden bir başarı göstermiştir.”