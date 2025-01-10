Taşpınar - Bostancı Anayolu’nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Taşpınar-Bostancı anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 68 yaşındaki Salih Özgünalp hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Taşpınar’da ikamet eden Özgünalp, LV 619 plakalı traktörüyle Taşpınar’dan Bostancı yönüne doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak devrildi. Salih Özgünalp olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis’in kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.