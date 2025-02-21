Taşkent’te dün 6 kg yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Taşkent köyüne metrekareye 6 kg yağış düştüğünü kaydetti.

Dün ile bu sabah 08.00 arasındaki yağış miktarlarını duyuran Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Boğaz’da da 1 kg yağmur düştü.

Yağış alan diğer yerlerde ise 1 kg/m² den az yağış kaydedildi.