Taşkent-Haspolat yolunda kaza: Araç yandı

Taşkent-Haspolat yolunda meydana gelen trafik kazasında araç yanarak kül oldu.

Taşkent istikametinden Haspolat istikametine doğrtu MD 795 plakalı aracıyla seyir halinde olan 33 yaşındaki İbrahim Erişkin'in, yolun solunda bulunan reklam tabelasına çarptıktan sonra aracı alev aldı. Lefkoşa İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek alev alan aracı kısa sürede söndürdü. Kaza sonucu araç içerisinde yolcu olarak bulunan Rıdvan Karaçöl olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Erişkin'e ait araç yanarak kullanılamaz hale geldi.