Taşkent 13 kilogram yağış aldı

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın Taşkent’te kaydedildiğini belirtti.

Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye Taşkent 13, Gönyeli 6, Alevkaya 5, Yakındoğu Üniversitesi ve Alayköy 4, Boğaz ve Lefkoşa 2, Kaleburnu, Lapta, Tatlısu, Türkeli ve Vadili 1 kilogram yağış aldı.