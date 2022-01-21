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Taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemeler yapıldı

Taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemeler yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemelerin bugün yapıldığını açıkladı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemelerin bugün yapıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık işi yapan kişi ve firmalara 7 milyon, 277 bin, 589 TL, 89 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

Oğuz, bunun yanı sıra piyasaya olan cari ödemeler için de toplam 5 milyon, 236 bin, 638 TL, 58 kuruş ödeme gerçekleştiğini kaydetti.

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