Taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemeler yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, taşımacılık ve piyasaya olan cari ödemelerin bugün yapıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık işi yapan kişi ve firmalara 7 milyon, 277 bin, 589 TL, 89 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

Oğuz, bunun yanı sıra piyasaya olan cari ödemeler için de toplam 5 milyon, 236 bin, 638 TL, 58 kuruş ödeme gerçekleştiğini kaydetti.