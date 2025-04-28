"Tasarım Anlam Kurma Sanatıdır"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vüsal Bağırov, Dünya İletişim Tasarımı Günü kapsamında yaptığı açıklamada, iletişim tasarımının evrimini ve dijital çağdaki dönüşümünü değerlendirdi. Bağırov, iletişim tasarımını "sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda anlam yaratmak, empati kurmak ve toplumsal bağları güçlendirmek" olarak tanımladı.

İletişim tasarımının geleneksel medyadan dijital platformlara evrildiğini vurgulayan Bağırov, günümüzde kullanıcı deneyimi (UX), arayüz tasarımı (UI) ve dijital hikâye anlatımının ön plana çıktığını belirtti. “Günümüzde bir afiş sadece bilgi vermekle kalmaz; etkileşimli dijital içerik, kullanıcıya doğrudan deneyim yaşatır” şeklinde konuştu. Kıbrıs’taki sektöre de değinen Bağırov, ülkenin çok kültürlü yapısının grafik tasarım için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Mezunları dijital medya, UX/UI tasarımı gibi alanlarda geniş iş olanaklarının beklediğini ifade etti. Sürdürülebilirliğin de iletişim tasarımında önemli bir yer tuttuğunu belirten Bağırov, “Sadece malzeme kullanımı değil, dijital etik ve toplumsal sorumluluk da artık tasarımın bir parçası” ifadelerini kullandı.

UKÜ Grafik Tasarım Bölümü olarak öğrencileri hem sektöre hem de dijital dönüşüme hazırladıklarını vurgulayan Bağırov, AI ve 3D modelleme gibi yeni teknolojilerin eğitim programlarında yer aldığını belirtti. “Yapay zeka hızlı sonuç verse de, gerçek yaratıcılık insan zihninin ürünüdür” dedi. UKÜ’nün farklı bir ekol olduğunu söyleyen Bağırov, yakında gerçekleşecek olan Tasarım Festivali’ni örnek vererek, öğrencileri uluslararası düzeyde tanıttıklarını ve sektöre donanımlı şekilde hazırladıklarını aktardı.